Patuanelli e Le Maire insieme: «Bene fusione, avrà ruolo chiave nella transizione green. Attenzione all’occupazione»

TORINO - Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, accolgono «con grande favore» la fusione di Fca e Peugeot. «Con una solida base produttiva in Europa - affermano in una nota - il nuovo gruppo rafforzerà la leadership industriale europea nel settore auto. Il rafforzamento delle rispettive capacità di innovazione consentirà al nuovo Campione Europeo di svolgere un ruolo chiave verso la transizione verde al centro della nostra strategia di ripresa economica. Entrambi i Governi presteranno attenzione al contributo di Stellantis sull’occupazione industriale in Italia e Francia».