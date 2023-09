Piaggio nomina Matteo Colaninno presidente e Michele ad. Definita la nuova governance dopo la scomparsa del padre Roberto

PONTEDERA - Il cda di Piaggio ha definito la sua nuova governance dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Roberto Colaninno: il figlio maggiore Matteo, si legge in una nota, è stato nominato presidente esecutivo, con deleghe in sostanziale continuità con quelle di cui già godeva, mentre il figlio minore Michele, già chief executive of global strategy, product, marketing and innovation, è il nuovo amministratore delegato. Il cda ha inoltre nominato Carlo Zanetti quale nuovo membro non esecutivo, mantenendo così inalterato a 9 il numero dei consiglieri, di cui 5 in possesso dei requisiti di indipendenza. Oltre a Matteo e Michele siedono nel cda Graziano Gianmichele Visentin, Rita Ciccone, Patrizia Albano, Federica Savasi, Micaela Vescia, Andrea Formica e Carlo Zanetti. Il consiglio di Piaggio è in scadenza nella primavera dell’anno prossimo con l’approvazione del bilancio 2023 da parte dell’assemblea.