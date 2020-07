Piaggio: utile sei mesi a 9 mln di euro con Covid, confermati gli investimenti. Ricavi in calo del 26,5%, pesa il lockdown

PONTEDERA - Piaggio nel primo semestre segna un utile netto positivo per 9,1 milioni di euro (34,6 milioni di euro nel primo semestre 2019). I ricavi netti consolidati del gruppo sono stati pari, invece, a 600,1 milioni di euro, in contrazione del 26,5% rispetto a 817 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019 in conseguenza del lockdown che ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane in molte nazioni.

Tengono gli investimenti che ammontano a 52,8 milioni di euro (60,4 milioni di euro nel primo semestre del 2019). "Il Gruppo Piaggio continua a investire e lo fa per migliorare la qualità e la tecnologia di tutti i prodotti nel mondo", afferma in una nota l'a.d e presidente Roberto Colaninno. "È chiaro - aggiunge - che la difficile situazione contingente richiede fermezza e una gestione pragmatica del futuro ma non possiamo fermarci perché questo è anche un momento di eccezionale effervescenza culturale e scientifica che non potrà che trasformare e, di conseguenza, riorganizzare la mobilità di domani. Si tratta, adesso, di cogliere questa interessante opportunità", conclude Colaninno.