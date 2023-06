Pichetto: «Il 30 giugno aggiudichiamo appalti per colonnine. Con i fondi del Pnrr, 2.500 sulle superstrade e 4.000 nelle città»

Il governo conta di rispettare i termini della misura del Pnrr sull’installazione di nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche: il Piano prevede al 30 giugno 2023 la notifica dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di 2500 stazioni di ricarica rapida lungo le superstrade e almeno 4000 in zone urbane. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al question time alla Camera. Per rispettare la scadenza del Pnrr, ha spiegato Pichetto, il Ministero ha adottato 2 decreti lo scorso gennaio 2023 e ha pubblicato i bandi lo scorso 10 maggio. Per garantire la massima partecipazione degli operatori e il necessario sostegno per la predisposizione delle proposte progettuali, sono stati organizzati incontri ad hoc - che hanno visto la partecipazione di oltre 200 soggetti - durante i quali sono stati analizzati e chiariti tutti i potenziali aspetti critici della misura. Sono state inoltre pubblicate le Faq sul sito istituzionale, ed è stato attivato uno sportello virtuale con il supporto operativo del Gse.