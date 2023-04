Pichetto: «Investire sul trasporto pubblico locale, mobilità ciclistica e sharing per ridurre uso auto privata in città»

PADOVA - «Bisogna investire in trasporto pubblico locale, mobilità ciclistica e sharing per ridurre l’uso dell’ auto privata in città. Va colta, nell’ambito del Pnrr, la particolare attenzione agli spostamenti in bicicletta con la realizzazione di nuovi tracciati per 1.800 chilometri tra urbani, metropolitani e di utilizzo turistico». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto in videoconferenza oggi alla giornata conclusiva del Festival della mobilità sostenibile di Padova. Tra gli ospiti dell’evento anche il presidente Anci Antonio Decaro, il vicesindaco di Parigi Christophe Najdovski, Neri Marcorè e il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani.

Pichetto Fratin ha quindi annunciato che «il Ministero dell’Ambiente sta definendo un importante decreto per approvare finanziamenti finalizzati a prolungare, ammodernare e mettere a norma corsie riservate al Tpl nei centri sopra i 50 mila abitanti, interessati dalle infrazioni comunitarie sulla qualità dell’area. Ô in corso, inoltre, il programma di incentivazione della mobilità sostenibile Primus, con la realizzazione di nuove piste ciclabili e il programma sperimentale casa-scuola e casa-lavoro che sta cofinanziando 80 progetti di mobilità locale con 75 milioni di euro».