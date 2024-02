Pichetto: «Per l’auto puntare su biocarburanti e idrogeno. Per 2/3 del fabbisogno di energia in modo sostenibile al 2030»

«L’elettrico se prodotto da energia verde non ha emissioni e non inquina e avrà un grande futuro. Tuttavia sostengo che non può essere l’unica soluzione. Ci deve essere un futuro anche per il motore endotermico con carburanti sintetici neutri al di là di cosa pensi la Commissione Europea, ma anche lì qualcosa si sta muovendo». Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel corso del VII forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili «La riforma del fisco e la legge di bilancio 2024» promosso da Italia Oggi con il patrocinio della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca.

«Noi sosteniamo i biocarburanti anche per un interesse nazionale, hanno un minimo di emissione che è compensata dalla captazione nel momento in cui si producono ma puntiamo anche sull’idrogeno per il quale abbiamo già investito più di tre miliardi e mezzo senza dimenticare le piattaforme offshore dell’eolico. L’obiettivo - ha precisato Pichetto - è raggiungere entro il 2030 i due terzi del fabbisogno energetico in modo sostenibile».