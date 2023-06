Pichetto: «Stop a benzina e diesel? Se la questione sono le emissioni biocarburanti vanno considerati»

TORINO - «Se la questione sono le emissioni», allora «non devo imporre l’obbligo del solo elettrico, ma - appunto - quello legato alle emissioni. Considero l’elettrico il mezzo principale, ma non posso chiudere a quello che la tecnologia puo dare, quindi e-fuels, biocarburanti e in futuro anche l’idrogeno». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante un evento del quotidiano La Stampa alle Ogr di Torino, in merito alla strategia dell’Ue che prevede lo stop alla produzione di auto a benzina e diesel dal 2035. «Siamo grandi produttori di biocarburante - ha aggiunto Pichetto - e c’e quindi un interesse nazionale. Se ho una compensazione tra captazione ed emissioni il biocarburante» e adatto alla decarbonizzazione del settore. E proprio i biocarburanti, ha ricordato Pichetto, «sono stati inseriti nel documento finale del G7 in Giappone».