Pichetto: «Stop benzina 2035? Dubito che sarà così. La strada è l’elettrico, ma non al 100% come pensa l’UE»

MILANO - «Non ho la sfera di cristallo, ma sto vedendo un’accelerazione della ricerca e delle nuove tecnologie», quindi «ho dei dubbi che la decisione attuale» dell’Ue sullo stop alla produzione di auto a benzina e diesel «rimanga ferma al 2035». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’evento in occasione dei 20 anni di Sky a Milano. «L’autostrada e l’elettrico, ma non 100% elettrico come pensa l’Ue. Ci va una valutazione sull’idrogeno e sui biocarburanti». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’evento in occasione dei 20 anni di Sky a Milano. «l G7 in Giappone - ha aggiunto - l’ha tenuto nel proprio documento finale. Certamente siamo gli unici grandi produttori di biocarburante e dobbiamo difendere i nostri interessi. Ci saranno altre tecnologie che porteranno a equilibri diversi».