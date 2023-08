Pichetto: «Su emissioni auto errato indicare il motore. Il potere politico non deve dire quale sarà nel 2035»

«Una posizione della modernità è quella stiamo tenendo su alcuni temi quali le emissioni» delle auto «o quelli che sono i motori, perchè se il tema è le emissioni non devo dire oggi, con un metodo che stava in un certi modelli di regime ma non il nostro, che il potere politico dica qual è il tipo di motore al 2035. Deve dirmi no alle emissioni. Quasta è la sfida che abbiamo e il modello che abbiamo». Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto al meeting di Rimini.