Pichetto: «Su emissioni auto UE deve mediare tra elettrico e ideali. Divisioni fra gli Stati membri, impegno su decarbonizzazione»

MILANO - «Nessuno mette in discussione il fatto che il veicolo elettrico sia un grande percorso, ma non posso vincolare lo strumento se il problema sono le emissioni. Può darsi che ci siano motori endotermici con emissioni che siano compensabili. Significa ragionare in modo realistico, con i numeri e la realtà». Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo a distanza al # ForumAutoMotive in corso a Milano. «Dopo un’ondata di eccesso di ideali - ha detto in merito all’orientamento europeo in termini di emissioni - bisogna trovare la propria mediazione con la realtà, quell’equilibrio di cui l’Europa ha bisogno. È chiaro che ci sono ancora divisioni tra i vari Paesi, opinioni molto diverse».

«La sfida che sento - ha proseguito - è cercare di raggiungere l’obiettivo nell’interesse di questo Paese, dei miei nipoti. Perché dobbiamo impegnarci tanto nella decarbonizzazione: sui sussidiari delle elementari si studiava che l’Italia non aveva materie prime. Se siamo la potenza industriale che siamo è perché abbiamo avuto una capacità enorme di trasformazione. Visto che siamo i principi del ricircolo non siamo noi che dobbiamo adeguarci agli altri ma gli altri a noi. Dobbiamo cogliere l’obiettivo della decarbonizzazione - ha concluso - per essere i migliori e non i peggiori».