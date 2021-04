Pirelli, 2 mld di investimenti con il piano industriale 2021-2025. Focus su produttività e progresso tecnologico

MILANO - Pirelli investirà due miliardi di euro entro il 2025 per sostenere il nuovo piano industriale che punta a migliorare la produttività, il progresso tecnologico e l’aumento della capacità nel segmento degli pneumatici high value. In continuità strategica con il precedente il nuovo piano industriale Pirelli 2021-2022|25 resta incentrato sull’high value facendo leva su un brand sinonimo di reputazione, leadership e tecnologia avanzata e sui seguenti punti di forza: leadership nelle «marcate» dai 19« (tre volte rispetto ai competitor) e in Cina nel segmento high value, quota di mercato in crescita nel primo equipaggiamento dei veicoli elettrici, oltre l’83% della capacità produttiva nei paesi a minori costi di produzione, leadership nei pneumatici moto high value e forte crescita nei pneumatici Cycling e consolidamento in settori emergenti quali connettività, nuovi servizi e micromobilità.

Al contempo il piano introduce nuovi elementi e accelera nella crescita delle specialties, pneumatici per vetture elettriche e calettamenti da 19»; ribilanciamento del primo equipaggiamento a favore di un peso maggiore del ricambio; accelerazione della crescita in Cina; analisi del consumatore online e offline con processi data driven anche per sviluppare prodotti per il canale ricambio su base regionale e la piena implementazione del business model digitale. Queste linee guida consentiranno di cogliere pienamente le opportunità offerte dal rimbalzo di mercato nei prossimi 24 mesi e accelerare la generazione di cassa rafforzando la leadership Pirelli nelle specialities high value. Il piano industriale 2021-2022|25 sarà realizzato attraverso cinque programmi: commerciale, innovazione, competitività, operations e digitale. Il commerciale punta alla crescita dei volumi e dei ricavi attraverso tre leve nell’high value - concentrate sui prodotti più profittevoli - e una per proseguire il riposizionamento nello standard; l’innovazione mira ad accelerare gli obiettivi già individuati dal precedente piano facendo leva su punti di forza quali la capacità di presidiare (anticipandoli) i trend tecnologici grazie alle partnership con le Case auto, di cogliere le esigenze del consumatore e di guidare programmi di open innovation con centri di eccellenza.