Pirelli investe circa 37 milioni di euro in Brasile. Costruisce un nuovo magazzino da 800mila pneumatici

CAMPINAS - Pirelli ha annunciato un investimento da circa 37 milioni di euro (200 milioni di real) nel suo polo industriale di Campinas, nell’interno dello stato di San Paolo, in Brasile. Nell’occasione, è stata posata la prima pietra di un nuovo magazzino da oltre 56.000 metri quadrati, in grado di stoccare fino a 800.000 pneumatici, la cui apertura è prevista per il 2025, oltre all’inaugurazione di un laboratorio per i test indoor delle materie prime che, secondo il Ceo di Pirelli per l’America Latina, Cesar Alarcon, è di « qualità da Formula 1». Nel corso di una conferenza stampa, il ceo di Pirelli per l’America Latina, Cesar Alarcon ha confermato il polo industriale di Campinas «come il centro nevralgico delle attività in America Latina, non solo dal punto di vista della capacità produttiva, ma anche nella scelta dello stabilimento come hub per la tecnologia, l’innovazione e la generazione di valore».