Porsche coopera con Intel per sistemi a guida autonoma basati sulla piattaforma tecnologica Mobileye

STOCCARDA - Porsche collaborerà con Mobileye, una filiale del produttore di microchip Intel, per la produzione di sistemi di guida altamente automatizzati. Lo ha annunciato oggi la casa automobilistica tedesca. Per i modelli futuri, Porsche ha dichiarato di voler offrire, tra l’altro, sistemi di assistenza basati su una piattaforma tecnologica Mobileye. L’azienda israeliana da anni equipaggia i veicoli di vari produttori con sistemi di assistenza e sta anche lavorando alla tecnologia per le auto a guida autonoma. Nell’ambito della collaborazione, il brand tedesco intende offrire anche le cosiddette funzioni «Navigate-on-Pilot».

Tra le altre cose, l’auto sarà in grado di seguire percorsi predefiniti, di entrare e uscire dalle corsie da sola e di sorpassare automaticamente i veicoli più lenti su strade a più corsie. Laddove la legislazione e le condizioni del traffico lo consentano, il conducente potrà anche staccare le mani dal volante, ma con l’obbligo di rimanere attento. I sistemi Mobileye potrebbero essere utilizzati come piattaforma anche da altri marchi del Gruppo Volkswagen, di cui Porsche fa parte. Tuttavia, il produttore di auto sportive vuole adattare questi sistemi. «Nella stragrande maggioranza delle situazioni, in futuro vorrete ancora guidare una Porsche, e naturalmente potrete farlo in qualsiasi momento», ha dichiarato Michael Steiner, membro del consiglio di sviluppo di Porsche. Tuttavia, ha aggiunto, la tecnologia può sollevare il conducente da compiti quotidiani come la guida negli ingorghi.