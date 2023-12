Il portale Guido Lascelta traccia il profilo dell’automobilista che abbandona la proprietà e sceglie il noleggio

Il passaggio dalla proprietà all’uso dell’auto è uno dei mega trend della mobilità che anche in Italia si sta facendo strada. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione ANIASA oggi i privati (con partita IVA o solo codice fiscale) che hanno abbandonato la proprietà per affidarsi al noleggio a lungo termine hanno raggiunto quota 160.000.

A tracciare il profilo dell’utente privato che ricerca informazioni per affidarsi al noleggio a lungo termine ci ha pensato Guido Lascelta, il comparatore online dedicato al confronto delle offerte di veicoli a noleggio che aiuta a individuare l’auto più adatta alle specifiche esigenze dei singoli driver. Sono oltre 90.000 gli utenti unici che negli ultimi 9 mesi hanno effettuato ricerche o avuto contatti con la piattaforma realizzata dalla start-up di servizi di mobilità Mobility Ecolution.

L’interesse mostrato dagli utenti verso la piattaforma è quasi sempre motivato dal desiderio di sostituire la proprietà del bene auto con il suo utilizzo. In prevalenza gli utenti che sono approdati su Guido Lascelta per cercare informazioni sul noleggio a lungo termine sono per lo più uomini (2 su 3) e vivono in centri cittadini: Milano e Roma in testa (in tutto rappresentano il 40% degli utenti), seguite da Torino, Firenze e Palermo. A interessarsi al noleggio sono soprattutto gli automobilisti di età compresa tra i 35 e i 44 anni e quelli tra i 55 e i 64 anni.

“In questi mesi abbiamo fornito informazioni e confrontato offerte di mobilità per diverse decine di migliaia di automobilisti che utilizzano il nostro portale per avvicinarsi al noleggio. Gli utenti cercano di capire se la formula è davvero efficace ed economicamente sostenibile per le proprie esigenze e desiderano un reale confronto tra le offerte presenti sul mercato, a parità di condizioni. Siamo convinti che il trend di crescita per questo mercato si consoliderà ulteriormente nei prossimi mesi”, ha commentato Angelo Simone, ideatore e CEO di Mobility Ecolution la start up che ha lanciato sul mercato il portale.

Di fatto noleggio fa rima con una visione più smart, sicura e sostenibile di mobilità, la maggioranza delle persone che si sono rivolte a Guido in questi mesi lo hanno fatto da mobile (l’85% del totale). Uno dei punti di forza di Guido è l’ampia e diversificata scelta di modelli a disposizione: SUV e berline, con alimentazioni diesel, benzina, ibride ed elettriche.

Ma quali sono le vetture più ricercate dagli utenti? Nell’ordine 1) FIAT Panda – 2) Renault Clio – 3) Lancia Ypsilon – 4) FIAT 500 – 5) Peugeot 3008.

Nelle schede di presentazione dei modelli inseriti sulla piattaforma sono illustrate caratteristiche tecniche, quali cilindrata, alimentazione, cambio, dimensioni e molto altro ancora, senza dimenticare i consumi (l/km) e le relative emissioni (gr/km).