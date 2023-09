Il prezzo della Benzina self sale sopra i 2 Euro. Il gasolio è al massimo del 2023

Il prezzo della benzina in self service supera quota 2 euro al litro in media nazionale, il gasolio è al massimo del 2023, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunque sopra i mille dollari la tonnellata). È quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,003 euro/litro, diesel self service a 1,938 euro/litro . Benzina servito a 2,136 euro/litro, diesel servito a 2,071 euro/litro. Gpl servito a 0,712 euro/litro, metano servito a 1,396 euro/kg, Gnl 1,265 euro/kg. Sulle autostrade invece la benzina self service è a 2,075 euro/litro (servito 2,317), il gasolio self service a 2,018 euro/litro (servito 2,269), il Gpl a 0,852 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, il Gnl a 1,277 euro/kg.