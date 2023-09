Prezzo veicoli elettrici cinesi inferiore del 30% rispetto a quelli europei e Usa

Secondo la societa di ricerca Jato Dynamics, le automobili cinesi costano circa il 30% in meno rispetto alle loro equivalenti europee e statunitensi. Il prezzo medio di un veicolo elettrico in Cina e stato di 31.829 euro (34.096 dollari) nella prima meta del 2022, rispetto ai 55.821 euro (59.797 dollari) in Europa e ai 63.864 euro (68.429 dollari) negli Stati Uniti, ha affermato l’azienda in un rapporto dello scorso anno. «Gran parte del successo della Cina nel promuovere la diffusione dei veicoli elettrici e stato attribuito alla capacita del settore di produrre veicoli entry-level a prezzi accessibili per le masse», hanno scritto i ricercatori.