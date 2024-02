Prima nave di Byd consegna migliaia di veicoli in Germania. La Explorer 1 sbarca 3mila auto nel porto di Bremerhaven

La prima nave cargo della casa automobilistica cinese BYD ha scaricato lunedi circa 3.000 veicoli elettrici nel porto tedesco di Bremerhaven, segnando l’inizio della sua offensiva per la conquista del mercato europeo. Dopo il suo viaggio inaugurale da Shenzhen, una citta portuale nel sud della Cina, la nave «e arrivata alla banchina di Bremerhaven domenica e ha iniziato a scaricare lunedi», ha dichiarato all’AFP una portavoce del fornitore di servizi logistici BLG, che gestisce un terminal automobilistico a Bremerhaven. Le auto elettriche «saranno poi consegnate a diversi Paesi europei», ha aggiunto.

La nave, denominata BYD Explorer No. 1, aveva precedentemente attraccato a Vlissingen, nei Paesi Bassi. Ha una capacita di 7.000 veicoli ed e stata costruita appositamente per il gigante cinese delle auto elettriche, che nell’ultimo trimestre del 2023 ha superato Tesla in termini di vendite globali. Secondo la stampa tedesca, Byd ha ordinato un totale di otto navi alimentate, come la Byd Explorer No. 1, a gas naturale liquefatto e intende utilizzarle per trasportare auto dalla Cina in particolare verso l’Europa. BYD («Build Your Dreams») e il campione cinese delle auto elettriche e il principale produttore mondiale in questa nicchia. Il gruppo ha smesso di produrre auto con motore a combustione nel 2022 per concentrarsi su modelli ibridi ed elettrici.