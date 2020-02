Psa, Tavares: «4.100 euro di bonus 2019 per i dipendenti con salari più bassi»

PARIGI - Psa, dopo aver chiuso il 2019 con un utile netto da record, pagherà ai dipendenti con un salario più basso un bonus di 4.100 di euro. Lo ha annunciato il presidente del consiglio di gestione del gruppo automobilistico, Carlos Tavares, parlando a Rtl. «I risultati record ci permettono di dare un premio ai nostri dipendenti, anch’esso in aumento. I nostri dipendenti con i salari più bassi, inferiori a due volte lo Smic, riceveranno 4.100 eurò pari a «circa due mesi e mezzo di stipendio», ha spiegato Tavares, sottolineando che questo è un modo per «riportare ai lavoratori la creazione di ricchezza». L’utile netto di Psa per il 2019 è stato di 3,2 miliardi di euro, in crescita del 13,2% rispetto al 2018 (3,5 mld l’utile netto consolidato). Si tratta, ha spiegato Tavares del «sesto anno consecutivo di miglioramento della performance del gruppo».