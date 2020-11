Psa, via libera delle assemblee degli obbligazionisti alle nozze con Fca. Ulteriore passo verso il matrimonio

PARIGI - Le assemblee generali degli obbligazionisti approvano l'accordo di fusione tra Psa e Fca, un ulteriore passo verso il matrimonio tra i due grandi gruppi automobilistici previsto entro la fine del primo trimestre 2021: è quanto si legge in una nota diffusa da Psa. Peugeot SA, si legge in una nota diffusa dal costruttore francese che l'anno prossimo prevede di convolare a nozze con Fca, "ha lanciato il 28 ottobre scorso una consultazione per raccogliere il consenso dei titolari di obbligazioni emesse nel quadro del programma EMTN del gruppo.

Obiettivo di questa consultazione - prosegue Psa - era ottenere l'accordo degli obbligazionisti sul progetto di fusione tra Peugeot S.A e FCA, per formare Stellantis al termine dell'operazione". Oggi, Psa annuncia dunque "il successo di questa consultazione dopo aver raccolto una larghissima maggioranza di voci al termine di ogni Assemblea Generale dei titolari di obbligazioni". Psa dice inoltre di aver ottenuto "le autorizzazioni richieste da parte delle banche partner per due linee di credito rinnovabili di 3 miliardi di euro ciascuna". "Il successo di questa consultazione - sottolinea Psa- dimostra la fiducia dei titolari di obbligazioni e delle banche partner nella strategia del gruppo in vista della creazione di Stellantis".

La casa automobilistica ricorda infine che la fusione con Fiat-Chrysler "dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre 2021", nel rispetto "delle abituali condizioni di closing, che includono il via libera da parte degli azionisti di entrambe le società nelle loro rispettive assemblee generali straordinarie nonché il rispetto delle norme antitrust e altre norme regolamentari". Insieme, Fca e Psa diventeranno il quarto costruttore al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato. Uniti, puntano ad affrontare le grandi sfide del futuro, con l'obiettivo, tra l'altro, di contribuire ad una nuova era della mobilita' sostenibile. La sede principale della futura Stellantis - che tra i marchi in portafoglio avra' per esempio Fiat e Chrysler, Peugeot e Citron - sara' in Olanda e sara' quotato su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange.