Rete caricatori Tesla per auto elettriche GM, verso standard Usa. Raggiunto un accordo tra le due case automobilistiche

NEW YORK - Le auto elettriche di General Motors avranno accesso alla rete di caricatori di Tesla. Le due case automobilistiche hanno firmato un accordo in base al quale dall’inizio del prossimo anno le vetture elettriche Gm potranno usare la vasta rete di Tesla per caricarsi, già utilizzata da Ford. «Questa collaborazione rientra nella nostra strategia ed è un importante passo in avanti per ampliare rapidamente l’accesso a caricatori veloci per i mostri clienti. Non solo aiuterà a rendere la transizione elettriche più facile, me può aiutare l’industria a muoversi verso uno standard americano» per i caricatori, ha affermato l’amministratore delegato di General Motors, Mary Barra, nel corso di un evento con Elon Musk su Twitter Spaces. «La cosa più importante è portare avanti la rivoluzione delle auto elettriche», ha osservato Musk.