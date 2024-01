Rete ricarica Usa coast to coast: obiettivo 2. 000 colonnine. Pilot Travel, General Motors ed EVgo hanno aperto le prime 17

Scatta l’operazione Coast to Coast che punta a permettere non solo l’attraversata degli Stati Uniti dall’Atlantico al Pacifico con un’auto elettrica, ma a fornire in tutto il Paese un efficiente network per migliorare l’esperienza di ricarica. Sarà infatti aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette, con assistenza del personale in loco, illuminazione, tettoie per ripararsi nelle operazioni di ricarica, accesso a servizi igienici, possibilità di acquistare cibo e bevande e infine di usufruire di una connessione Wi-Fi gratuita. L’interessante iniziativa - che non si limita a installare anonimi ‘armadì metallici senza insegne identificative e ripari, relegati in periferiche zone delle aree di servizio e dei parcheggi - è firmata da Pilot Travel Centres LLC, General Motors ed EVgo che hanno inaugurato in 13 Stati le prime 17 sedi della loro rete nazionale di ricarica rapida fino a 350 kW (sulle 100 previste per fine anno) e l’ obiettivo di salire a quota 200 entro la fine del 2024. «Chi guida un’auto elettrica è ansioso di vivere un’esperienza di ricarica migliore e di avere più colonnine lungo i corridoi più trafficati d’America - ha affermato Adam Wright, amministratore delegato di Pilot Travel Centers LLC - Queste nuove postazioni di ricarica e molte altre in arrivo saranno fondamentali per migliorare la fiducia nell’uso dei veicoli elettrici e nella loro autonomia».

«Poiché l’interesse per i veicoli elettrici continua a crescere, crediamo che la nostra rete possa fungere da catalizzatore per portare sulla strada un numero maggiore di conducenti di veicoli elettrici». In totale, la rete Coast to Coast includerà fino a 2. 000 tra colonnine di ricarica rapida ad alta potenza e colonnine di potenza adeguata presso 500 centri di viaggio Pilot e Flying J negli Stati Uniti, collegando comunità urbane e rurali. I programmi espansione di questa rete - si legge nella nota - sono stati selezionati strategicamente per supportare l’elettrificazione nei corridoi più trafficati in ogni angolo della nazione. Oltre alla compatibilità Plug and Charge - per un’esperienza di ricarica semplificata - nella rete Coast to Coast è stata integrata anche un’esperienza utente digitale facilmente accessibile. I ‘viaggiatori elettricì potranno trovare rapidamente le colonnine disponibili tramite le App dei marchi di veicoli Gm, quella di myRewards Plus di Pilot, l’App di EVgo, quella di PlugShare e numerose altre applicazioni progettate per i conducenti di veicoli elettrici.

Nella primavera del 2024, Gm e Pilot Travel Centres LLC introdurranno vantaggi esclusivi per i conducenti Gm, inclusa la possibilità di prenotare un punto di ricarica e ottenere sconti sulla fattura. Gli utenti del network Coast to Coast potranno anche usufruire di sconti presso i punti Pilot e Flying J con offerte su cibo, bevande e articoli disponibili anche online nell’app myRewards Plus.