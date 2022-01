Rolls-Royce, record storico di vendite nel 2021. Consegnati 5.586 veicoli, un aumento del 49% rispetto al 2020

LONDRA - La casa automobilistica Rolls-Royce, con sede in Gran Bretagna e di proprietà della tedesca Bmw, ha annunciato uno storico record di vendite nel 2021: sono stati consegnati 5.586 veicoli, con un aumento del 49% rispetto al 2020. La società ha affermato che c’è stata «una forte domanda per tutti i modelli», in particolare la berlina Ghost e il suv Cullinan nel corso di una annata «fenomenale». Il celebre marchio delle auto di lusso non sembra quindi risentire della crisi del settore che si era aggravata durante le restrizioni introdotte con la pandemia e le difficoltà riscontrate nelle catene logistiche a livello globale.

Inoltre l’azienda, con sede a Goodwood, nel West Sussex, sta continuando a sviluppare la sua prima auto elettrica pura, Spectre, che dovrebbe essere lanciata sul mercato negli ultimi tre mesi del 2023. «Abbiamo consegnato più auto che mai nei 117 anni di storia del marchio con una domanda senza precedenti per tutti i prodotti in ogni mercato a livello globale», ha affermato l’amministratore delegato, Torsten Muller-Otvos. «Questo è estremamente incoraggiante mentre ci prepariamo per il lancio storico di Spectre, la nostra prima auto completamente elettrica», ha aggiunto.