Salvini: «Chi dice “solo elettrico” non capisce una fava. Fa solo un vantaggio alla Cina»

«Chi dice “solo elettrico”, ‘tutto elettricò, ‘ auto elettrichè, ‘tir elettricì, ‘trattori elettricì, non capisce una beneamata fava. Chi dice ‘solo elettricò non sa quello che dice, e fa solo un vantaggio alla Cina». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo a Roma. «Quindi ‘anche elettricò - ha proseguito il ministro -. Vuoi la Tesla? Comprala. Ma non puoi mettermi fuori norma l’euro 6 diesel, che emette molto di meno rispetto all’intera catena produttiva della batteria elettrica».

«Io mi domando dove vivano quelli che si dicono ambientalisti - ha proseguito Salvini -, che pretendono di mettere fuori norma i combustibili, anche i biocarburanti prodotti gli scarti dell’agricoltura, che servono per dare energia alle nostre città e alle nostre aziende». «Ho apprezzato Prandini (Ettore, presidente di Coldiretti, n.d.r.) quando ha avuto parole chiare nei confronti di una sciagura europea come l’ex commissario Timmermans - ha concluso il ministro -. Perché il green è bello se è accompagnato dal buon senso. La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale».