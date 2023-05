Salvini: «Settore auto non può essere in mano a Timmermans, serve meno ideologia. UE lasci liberi Stati di scegliere come fare transizione»

I lavoratori e gli imprenditori dell’automotive «non possono essere in mano a un commissario come Timmermans, che è guidato unicamente da ragionamenti ideologici che poco hanno a che fare con lo sviluppo economico e con la sostenibilità ambientale». Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito allo stop alla vendita di veicoli non elettrici nel 2035. Sulla transizione verso l’elettrico, «ci vuole meno ideologia e più pragmatismo», aggiunge Salvini, augurandosi che «con le prossime elezioni europee, «in Commissione ci siano persone più equilibrate». «Mi sono beccato del nemico dell’ambiente, che e l’opposto di quello che sono culturalmente, perche dico che avere tra qualche anno un paese green con milioni di disoccupati non e la soluzione che aiuta l’ambiente.

La transizione va accompagnata, ed e fondamentale che l’Europa lasci la liberta ai singoli paesi di decidere come arrivare a questa transizione». Cosi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento all’evento nazionale di Federmotorizzazione Confcommercio, in collaborazione con Regione Lombardia, dal titolo ’Mobilita 2035 tra ideologia e realtà. «I tedeschi hanno combattuto per i carburanti a idrogeno, noi stiamo combattendo per la neutralita tecnologica, per i biocarburanti, perche tutto e solo elettrico non e transizione ma significa mettersi in mano alla Cina», ha aggiunto.