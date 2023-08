Seat costruirà entro il 2025 nuovo stabilimento batterie per auto elettriche. Nascerà a Martorell

BARCELLONA - Seat S.A., come si evince dalle dichiarazioni del presidente Wayne Griffiths, in merito all’accettazione della risoluzione del Perte Vec per le batterie, ha presentato un progetto finalizzato alla costruzione di uno stabilimento per l’assemblaggio di celle per le batterie a Martorell, che garantirà oltre 400 posti di lavoro diretti, ed oltre 100 posti indiretti. «Investiremo ulteriori 300 milioni di euro per costruire questo impianto - ha spiegato Griffiths - dove verranno assemblate anche le celle prodotte da PowerCo nella gigafactory di Sagunto (Valencia)».

Nello specifico, lo stabilimento si svilupperà su una superficie di 64.000 metri quadri, e sarà collegato con l’Officina 10 (Taller 10), dove verranno prodotti alcuni dei modelli elettrici del Gruppo Volkswagen, tra cui anche Cupra Raval; in questo modo consentirà l’ottimizzazione dei processi logistici e ridurrà l’impatto ambientale. Il tutto dovrebbe essere pronto, sempre in base alle indicazioni di Griffiths, entro il 2025.