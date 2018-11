Seat, protocollo d’intesa con Snam per promuovere mobilità a metano. Italia leader in Europa

MILANO - L’amministratore delegato di Snam Marco Alverà e il presidente di Seat Luca De Meo hanno siglato un protocollo d’intesa sulla mobilità sostenibile, per «promuovere l’utilizzo del gas naturale e rinnovabile per le auto in Europa». I due manager hanno firmato il documento nel corso dello Snam Partners’ Day a Milano. «L’Italia è leader in Europa nell’utilizzo di questa alimentazione - ha detto De Meo -, che ha una maggior efficienza energetica rispetto alla benzina e quest’anno concentra il 55% delle vendite di auto a metano in Europa».

Già oggi, secondo De Meo, «un veicolo su 5 venduti da Seat in Italia è a Cng», gas naturale compresso. Con l’accordo «sarà possibile favorire un ulteriore sviluppo della mobilità sostenibile a gas naturale e biometano sia in Italia che in tutto il Continente - ha affermato Alverà - perché unisce due leader europei, noi nella realizzazione di infrastrutture innovative e Seat nello sviluppo di nuovi modelli sostenibili». «La mobilità sostenibile - ha ricordato l’a.d di Snam - è uno dei punti principali del nostro piano di investimenti da 200 milioni di euro nei business della transazione energetica». «L’Italia - ha concluso De Meo - è il mercato principale per il metano in Europa, dove questa soluzione è in crescita e Seat punta su questa soluzione come alternativa efficiente e vantaggiosa ai carburanti tradizionali, offrendo sia tecnologie a gas compresso , sia ibride a benzina, sui modelli Mii, Ibiza e Arona, l’unico Suv al mondo a Cng».