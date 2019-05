Senza i finanziamenti 8 italiani su 10 non acquisterebbero l'auto

Dalla nuova edizione dell'Osservatorio Compass sul settore auto-moto emergono molti dati interessanti rispetto a quelle che sono le preferenze e le abitudini dei consumatori italiani. Su tutti spicca il nuovo record relativo al volume di finanziamenti registrati nel 2018, rispetto al 2017. L'aumento è del 7,7% e sottolinea quanto oggi più di prima circa l'80% degli acquirenti non potrebbe acquistare (o dovrebbe rimandare a data da destinarsi l'acquisto) l'auto senza l'accesso ai finanziamenti.

Nel 2018 la media degli importi finanziati tramite venditori convenzionati per l’acquisto di un’auto è pari a 14.400 euro circa (+4% sul 2017) per il nuovo e di 11.300 euro circa (+3,9%) per l’usato. L’acquisto di un’auto nuova rimane prevalente (per il 55% degli intervistati) non solo quando si tratta dell’auto principale o unica. Seguono l’acquisto dell’auto usata e dell’usato recente (31%) e delle vetture a km 0 (10%). Gran parte gli italiani tende a cambiare l’auto superati i sette anni (77%), con un intervistato su quattro intenzionato a farlo il più tardi possibile.

L’indagine rileva invece che tra i giovani il 45% del target tra i 18 e 30 anni ricorre prevalentemente all’acquisto dell’auto usata o dell’usato recente; il 39% opta per l’acquisto di un’auto nuova mentre il 7% predilige una soluzione a km 0. Il risparmio (68%) è il motivo principale che spinge a orientarsi sull’usato.

“L’indagine mostra come il credito al consumo sia sempre più fondamentale per l’acquisto di un’auto o di una moto, siano esse nuove o usate, e continuerà ad avere un ruolo importante anche in futuro - dichiara Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing e Customer Management di Compass. “L’auto viene utilizzata quotidianamente dall’80% degli italiani e rappresenta ancora uno status symbol per tanti. Quanto emerso dall’Osservatorio ci porta ad essere ottimisti sul futuro del mercato dell’auto in generale e, come conseguenza naturale, anche del credito al consumo”.

Infine, la quota delle auto ad alimentazione alternativa (GPL, metano, elettriche ed ibride) è ancora inferiore al 10% del parco auto circolante, anche se in forte crescita anno su anno. Il 71% degli intervistati è propenso, inoltre, all’acquisto di un’auto ibrida (motore elettrico e a benzina). Un risultato ottimo, che supera ampliamente quello dell’auto totalmente elettrica, con solo il 39% che si dice convinto di acquistarne una.