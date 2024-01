Sixt acquisterà 250mila veicoli Stellantis per le flotte. Le consegne per i mercati dell’Europa e del Nord America

Entro il 2026 la flotta a noleggio di Sixt in Europa e Nord America sarà arricchita con fino a 250. 000 veicoli Stellantis di ultima generazione. Le prime consegne avverranno già nel primo trimestre del 2024 e proseguiranno durante l’anno. I clienti Sixt potranno beneficiare di un’ampia gamma di veicoli dei brand di Stellantis, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e Maserati. La fornitura a Sixt comprenderà un’ampia gamma di segmenti, dalle city car ai suv, ai furgoni e minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), oltre a una vasta scelta di tipologie di motorizzazione (inclusi i veicoli elettrici a batteria) dotati delle più recenti innovazioni nel software e nell’infotainment.

Specifiche quantità, composizioni degli ordini, date di consegna oltre ai volumi già pianificati per il 2024 possono essere concordati in modo flessibile tra le due aziende, tenendo conto delle caratteristiche della flotta e della domanda. «Grazie all’importante accordo con Sixt rafforziamo ulteriormente l’impegno di offrire ai nostri clienti una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile, che oggi si avvale di veicoli e tecnologie all’avanguardia» spiega Carlos Tavares, ceo di Stellantis. «Questa collaborazione con Stellantis, un partner completo e all’avanguardia, rafforza la promessa di voler offrire ai nostri clienti la migliore soluzione per soddisfare tutte le loro esigenze di mobilità e ci consente di accelerare la nostra strategia ‘Expect better’, dopo aver registrato una crescita globale del fatturato di quasi il 20% nei primi nove mesi del 2023» sottolinea Konstantin Sixt, co-ceo di Sixt.