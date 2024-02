Stellantis, nel 2023 Fiat si conferma primo marchio per volumi: +12% vendite globali. Bene in Europa e Sud America

Nel 2023 Fiat ha aumentato il suo volume di vendite globali del 12%, con 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo, confermandosi per il terzo anno consecutivo il primo marchio di Stellantis in termini di volumi di vendite. Risultati significativi sono stati raggiunti in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa, con il brand che si conferma leader nei suoi quattro «mercati domestici» con una quota del 21,8% in Brasile, del 12,8% in Italia, del 15,7% in Turchia e del 78,6% in Algeria.

In Europa, la punta di diamante della strategia di elettrificazione di Fiat lo scorso anno è stata la 500e, numero uno nel segmento A+B Bev, con una quota di mercato del 14,7%, in crescita di 0,3 punti rispetto al 2022. Tra i veicoli commerciali, Fiat Professional Ducato è stato il numero uno del Gruppo Stellantis, posizionandosi al settimo posto nel mercato europeo degli Lcv. In Sud America il marchio Fiat ha conquistato una quota di mercato pari al 14,5%, con oltre 542.000 unità immatricolate, 45.300 vetture in più rispetto al 2022. Anche la performance nella regione Mea si è confermata in crescita, soprattutto nel mercato turco, dove Fiat è il primo marchio automobilistico a mantenere una striscia di leadership quinquennale ininterrotta, con il 15,7% della quota di mercato.