Stellantis, a gennaio quota 19% per Jeep nel mercato “alla spina”. In Italia al 4,2% grazie alle Renegade, Compass e Wrangler 4xe

TORINO - Jeep inizia il 2022 con un segno positivo: a gennaio ha raggiunto la quota record del 19% nel mercato «alla spina», quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, dopo aver concluso lo scorso anno come ‘brand leader’ con una quota dell’11,2% tra tutti i modelli Lev - Low Emission Vehicle. La quota complessiva in Italia di Jeep è del 4,2%, grazie ai suv made in Italy Renegade e Compass 4xe - le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti - e alla Wrangler 4xe. «Questo nuovo, importante risultato, insieme al lancio delle nuove versioni e-Hybrid, è pienamente in linea con la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile.

Il mercato continua a dimostrare apprezzamento verso la nostra tecnologia plug-in hybrid 4xe, sigla che è diventata sin da subito un brand nel brand di Jeep, sinonimo di massimo comfort e totale sicurezza, in qualunque condizione ambientale, zero emissioni e circa 50 km di autonomia in elettrico con la stessa capacità off-road di sempre, quella che ha reso famosa Jeep nel mondo», commenta.Alessandro Grosso, Country Manager Jeep Italy. Grazie alle partnership con Fca Bank, Leasys e Free2Move eSolutions: è imminente il lancio di un nuovo programma di abbonamenti innovativo.