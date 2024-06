Avventura Jeep: dall’Avenger 4xe alla Wagoneer S, la famiglia elettrica si allarga

Sapete qual è il motto delle Jeep? “Go everywhere, do anything”. Che più o meno significa: “vai ovunque e fai qualsiasi cosa”. Una frase che simboleggia perfettamente l’immagine del marchio americano, da sempre sinonimo di avventura e tempo libero, ma che negli ultimi anni ha saputo convertirsi da off road puro a vettura di una certa eleganza che non sfigura quando la si impiega in contesti urbani raffinati. In questa estate 2024 Jeep completerà la gamma di prodotto. Nel settore dei piccoli e medi Suv l’offerta è già variegata con Avenger, Renegade e Compass; presto, finalmente, il cerchio si chiuderà anche nel campo dei grandi Sport Utility con l’arrivo del Wagoneer S. Che in estate va in vendita negli Stati Uniti mentre in Europa arriverà nei primi mesi del 2025.

A quel punto la gamma Jeep potrà contare su ben sei modelli, per ogni tipo di esigenza. Grandi e piccoli, a due o quattro ruote motrici, ibridi, puramente termici oppure soltanto elettrici. Dal mini-Sport Utility lungo 4,08 metri (l’Avenger) ai maxi-Suv di quasi 5 metri. Jeep è uno dei pochi marchi in netta crescita in Europa: nei primi cinque mesi del 2024 le vendite complessive di Jeep nel nostro continente, rispetto all’analogo periodo del 2023, sono salite del 10% mentre in Italia, dopo la grande crescita dell’anno scorso dovuta al successo della Avenger, le vendite ora si sono stabilizzate. Non c’è dubbio che a mettere le ali ai piedi di Jeep sia stato proprio quest’ultimo modello: il più piccolo della gamma ma anche il più sfizioso e versatile.

Adatto sia all’ambito cittadino che a quello extraurbano. All’inizio l’Avenger era offerto soltanto con motore puramente elettrico (156 cv) e benzina puro 1.2 litri (100 cavalli) con cambio manuale. A questi si sono aggiunti quest’anno la versione mild hybrid, sempre con lo stesso propulsore 3 cilindri da 100 cavalli ma motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio (a doppia frizione) che offre una prontezza di risposta e uno spunto più brillante dai bassi regimi. E a completare il cerchio, è imminente l’arrivo della versione 4xe con trazione integrale.Chi preferisce invece la motorizzazione ibrida plug-in ricaricabile a spina e la possibilità di viaggiare in puro elettrico per circa 50 km deve cambiare modello di Jeep. E puntare sulla Renegade o sulla Compass PHEV, con motori 4 cilindri 1.3 litri più elettrico e potenze da 190 a 240 cavalli.

Se invece volete una maxi-Jeep la scelta è fra il Grand Cherokee e il futuro Wagoneer S. Il primo è il Suv di lusso lungo 4,9 metri con motore 2 litri ibrido plug-in da 380 cv. L’altro è il super-Suv tutto elettrico da ben 600 cavalli. Che in Italia però arriverà soltanto il prossimo anno. Con due motori elettrici, batteria da 100 kWh e un’autonomia annunciata di 600 km, che dovrebbe consentire un’impiego a tutto tondo fra strada e fuoristrada in modalità solo elettrica. Per gli amanti del fuoristrada puro senza tanti fronzoli poi c’è l’intramontabile Wrangler: pronipote diretta e moderna di quelle Jeep da guerra dure e pure che sono sbarcate in Normandia ottant’anni fa con gli americani.