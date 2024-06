Jeep annuncia allargamento del piano prodotto fino al 2027. Nel 2026 nuova Compass e nel 2027 Renegade più un inedito Uv

Com'è logico avvenga per un brand tanto apprezzato a livello globale e soprattutto così redditizio, il piano prodotto di Jeep è stato arricchito con importanti scadenza e con interessanti anticipazioni di futuri nuovi modelli (evoluzione delle generazioni attuale) ed anche di un inedito New Mainstream Uv di segmento D. Lo ha anticipato dallo stesso numero uno di Jeep, Antonio Filosa a margine della conferenza di aggiornamento sul piano industriale Dare Forward 2030 di Stellantis. Il programma prevede soprattutto di crescere a livello globale - con la segmentazione dei diversi modelli - dall'attuale copertura del 45% del mercato all'85% entro il 2027. Oltre che con i restyling previsti per il ciclo vita di diversi modelli, Jeep lo farà rafforzandosi soprattutto nelle tre aree principali a livello globale: il segmento B-suv, il segmento C-suv e il segmento (meno importante per l'Europa ma molto di più altri mercati, come gli Stati Uniti) D-suv.

Nel primo caso il brand 'off-road' di Stellantis potrà contare sulla nuova generazione di Renegade che sarà anche 100% elettrico e che in Usa potrebbe costare meno di 25mila dollari e diventare così il modello di attacco nei B-suv 'green'. Questa futura Renegade - prevista nel 2027 andrà a completare l'offerta 100% a batteria di Jeep, che sarà composta dalle Bev Wagoneer S e Recon, entrambe già annunciate. Lo strategico segmento C-Suv vedrà nel 2026 il debutto di una terza serie della Compass, completamente inedita e anche disponibile in versione a batteria, mentre nella fascia, il segmento D-Suv, Jeep ha annunciato per il 2027 un modello inedito - definito 'mainstream Uv' (attesa nel 2026) e a una Suv «mainstream» di segmento D, che potrebbe allargare la presenza del brand nei veri utility vehicle.