Stellantis, arriva “Stla Medium”, la nuova piattaforma nativa per i modelli elettrici

TORINO - Stellantis lancia stla medium, la prima delle annunciate quattro piattaforme del gruppo per la produzione di auto 100% elettriche (Bev). A due anni dall’EV Day, arriva quindi la prima piattaforma destinata alla produzione di auto per i segmenti C e D (che nel 2022 hanno rappresentato circa la metà del mercato mondiale), con una autonomia fino a 700 km (435 miglia). Attualmente, Stellantis ha in portafoglio 26 modelli nei segmenti C e D prodotti su diverse piattaforme, con l’introduzione di STLA Medium fino a 2 milioni di vetture l’anno potranno essere prodotti sulla stessa piattaforma in tutto il mondo, a partire dall’Europa nel corso del 2023. ‘Quello che vediamo oggi è il prodotto di poco più di due anni di innovazione senza compromessi per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente, supportata dal nostro investimento di 30 miliardi di euro in elettrificazione e software fino al 2025’, ha affermato Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

‘La piattaforma STLA Medium dimostra il potere dei team tecnici globali di Stellantis, offrendo prodotti che sono iper-focalizzati sui nostri clienti e che riscrivono le modalità di trasporto di lunga data mentre guidiamo verso l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038’, ha aggiunto Tavares. La piattaforma stla medium ha le potenzialità anche di superare i 2 milioni di veicoli all’anno prodotti. Lo ha specificato Carlos Tavares. ‘Stellantis ha una capacità produttiva potenziale di 9 milioni di auto all’annò, ha detto il manager, aggiungendo che considerando che saranno lanciate quattro nuove piattaforme, ‘quella Small e quella Medium potranno salire oltre 2 milioni ciascunà. La piattaforma STLA Medium garantisce un’autonomia di oltre 700 km (435 miglia) con il pacchetto Performance - la migliore della sua categoria - mentre il pacchetto Standard offre oltre 500 km (310 miglia) secondo la procedura Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Con un’energia utile fino a 98 kilowattora (kWh), STLA Medium è la migliore piattaforma della categoria per quantità di energia immagazzinata tra le ruote. STLA Medium, che utilizza un’architettura elettrica a 400 V, offrirà efficienza energetica e tempi di ricarica ai vertici della categoria e la connettività a un ecosistema di ricarica e servizi che renderà migliore ogni viaggio. A seconda dell’applicazione, il consumo potrà essere inferiore a 14 kWh per 100 km: la migliore efficienza energetica della categoria. I possessori potranno portare il livello di carica della batteria dal 20% all’80% in 27 minuti, con una velocità di ricarica di 2,4 kWh al minuto.

I veicoli realizzati su STLA Medium saranno venduti in tutto il mondo e saranno disponibili con trazione anteriore o integrale tramite l’aggiunta di un secondo modulo di propulsione elettrica nella parte posteriore, con una potenza compresa tra 160 e 285 kW (BEV). I tipi di carrozzeria includeranno berline, crossover e SUV. La flessibilità di STLA Medium offre ai progettisti Stellantis la libertà di creare veicoli con: un passo variabile tra 2.700 e 2.900 millimetri; una lunghezza complessiva di 4,3-4,9 metri; un’altezza da terra che può superare 220 mm per garantire capacità e prestazioni off-road; cerchi con un diametro fino a 750 mm, un attributo fondamentale per il design. STLA Medium offrirà i migliori costi di assemblaggio delle batterie della categoria, migliorando anche i volumi di produzione. Le dimensioni perimetrali del pacco batterie sono costanti, indipendentemente dalle varianti di capacità di energia immagazzinata, grazie alla forma e al sistema di raffreddamento in comune. Inoltre, le piattaforme Stellantis sono progettate con la possibilità di utilizzare le future chimiche delle batterie, incluse quelle prive di nichel e cobalto e quelle allo stato solido.