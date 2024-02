Stellantis, balzo delle vendite a gennaio in Europa. Crescita del 20% per vetture e veicoli commerciali elettrici

Prosegue a gennaio l’andamento positivo delle vendite di Stellantis, sulla scia dell’incremento del 2023. Lo sottolinea l’azienda. Nel mercato Eu29, la crescita dei volumi ( auto + veicoli commerciali) è del 17,6% rispetto allo scorso anno, pari a una quota di mercato del 19,7% (+0,9%). Spiccano la Germania (+61%) e il Regno Unito (+27%). In Francia, grazie alla campagna nazionale per la promozione del leasing sociale, Stellantis è leader di mercato e cresce del 19%, più del doppio del mercato. In Italia registra un +14,1% ( auto + veicoli commerciali) rispetto al 2023 con la Fiat Panda che occupa la prima posizione. Crescite significative anche nei Paesi Bassi, in Portogallo - dove Stellantis è leader di mercato - e in altri Paesi europei gestiti con gli Importatori, quali la Svizzera, la Svezia e la Repubblica Ceca, mentre Irlanda e Norvegia hanno chiuso gennaio rispettivamente con +57,7% e +103,5%.

A gennaio la business unit veicoli commerciali Stellantis Pro One ha registrato una crescita superiore all’intero mercato, consolidando la quota pari al 31,1% (+20,6% di volume e +1,8% della quota). «La crescita delle vendite nei mercati chiave a gennaio riflette l’impegno collettivo dell’azienda a favore dell’innovazione e della soddisfazione del cliente,» commenta Uwe Hochgeschurtz, responsabile di Stellantis per l’area Enlarged Europe. «Questi risultati, in termini di volumi e di quota di mercato in tutti i segmenti e tutte le alimentazioni, riaffermano la nostra posizione di principale sfidante per la leadership in Europa».

Nel mercato delle elettriche ( auto + veicoli commerciali) Stellantis ha venduto il 20% in più dello scorso anno con una quota pari al 13,7% in Europa e la leadership in vari segmenti Bev. I volumi e la quota nel mercato dei Bev sono in aumento con una crescita a due cifre in quasi tutti i Paesi. A gennaio le vendite dei veicoli commerciali di Stellantis in Europa hanno registrato una quota di mercato del 29% nel segmento dei Bev, quasi il 2% in più di dicembre 2023. Anche i singoli brand hanno iniziato bene il 2024.