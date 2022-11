Stellantis, crescono del 6,5% le vendite in Italia ad ottobre: 37.973 immatricolazioni. Quota di mercato al 36% nei 10 mesi

TORINO - Il gruppo Stellantis, nel mese di ottobre 2022 in Italia, ha immatricolato 37.973 unità, in rialzo del 6,5% rispetto alle 35.664 dello stesso mese del 2021. A ottobre, la quota di mercato nel nostro Paese del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa è del 32,9%. Per quanto riguarda i 10 mesi da gennaio a ottobre 2022, le immatricolazioni di Stellantis ammontano a 391.598 unità, in calo del 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. La quota di mercato di Stellantis in Italia per i 10 mesi è del 36%. Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.