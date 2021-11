Stellantis, completata acquisizione First Investors. L’operazione annunciata a settembre sostiene crescita negli Usa

TORINO - Stellantis ha acquisito First Investors, società di finanziamento per l’acquisto di auto negli Stati Uniti, da un gruppo di investitori guidato da Gallatin Point Capital. L’acquisizione, annunciata il primo settembre, si è conclusa oggi alle condizioni concordate e nei tempi indicati al momento della firma. Lo rende noto Stellantis, First Investors, rinominata Stellantis Financial Services Us Corp, getterà le basi per la crescita di un ramo finanziario controllato da Stellantis con un’offerta di servizi completi.

Stellantis Financial Services offrirà ai clienti, ai concessionari e ai partner statunitensi un’intera gamma di opzioni di finanziamento nel breve-medio termine, come prestiti al dettaglio, soluzioni di leasing e finanziamenti alla rete. «L’acquisizione di First Investors sostiene il piano di crescita dell’attività di Stellantis negli Stati Uniti Questa è una mossa strategica importante per migliorare ulteriormente la nostra performance finanziaria e creare valore a lungo termine per gli azionisti di Stellantis» commenta Richard Palmer, chief financial Oofficer di Stellantis.