Stellantis, Francois: «Altri incentivi? Non me lo aspetto, ma lo spero. Conto in risveglio elettrico, ma in Italia forte richiesta ibride»

«Non mi aspetto che ci saranno altri fondi, ma me lo auguro. Qualcosa di più strutturale ci permetterebbe di lavorare in maniera più sicura». Lo ha detto Olivier Francois, ceo di Fiat e global chief marketing officer di Stellantis, in occasione dell'annuncio della produzione a Mirafiori della nuova 500 ibrida. «Non mi aspettavo - ha aggiunto - che gli incentivi per le auto elettriche sarebbero finiti in poche ore. Sono rimasto molto sorpreso. Contavamo moltissimo sulla democratizzazione dell'elettrico, pensando ai privati, alle famiglie meno abbienti, alla possibilità per tutti di provare elettrico con una spesa contenuta. Un'opportunità che non abbiamo avuto il tempo di sfruttare. Speriamo di averla ancora perché il nostro obiettivo è l'accessibilità della mobilità urbana elettrica a tutti».

«Con gli incentivi, anche se di breve durata, c'e stato un risveglio dell'elettrico, che spero possa confermarsi nei prossimi mesi anche con altri aiuti al cliente finale. L'intento a lungo termine e l'elettrico, per me la 500 ideale e la 500 elettrica, ma bisogna essere pragmatici e nel nostro Paese c'era forte richiesta di macchine ibride». Cosi Olivier Francois, ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, parlando con i giornalisti.

«La Fiat 500 elettrica sta arrivando ora negli Stati Uniti, sono arrivate le prime 200 vetture». Lo ha dichiarato Olivier Francois, ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, in occasione dell'annuncio della produzione a Mirafiori della nuova 500 ibrida. «La vettura che arriva negli Usa è prodotta a Mirafiori e siamo solo all'inizio», ha aggiunto, non specificando quali siano i target sui volumi di questa auto negli Stati Uniti e indicando che «la gamma per gli Usa è un po' sperimentale: per alcuni mesi sarà in vendita solo di colore rosso, poi sarà la volta della versione "Opera" in nero e poi arriverà la versione "Inspired by beauty" in colore rose gold». «Il grosso del mercato è in California mentre le auto arrivano sulla East Coast e poi vengono trasferite in treno, lo spostamento ha tempi lunghi», ha aggiunto, indicando che «comunque le auto sono già in parte dei concessionari» del paese.