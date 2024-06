Fiat svela Nuova Grande Panda, ispirata al modello anni '80. È il primo modello di una nuova gamma globale

La Fiat svela le prime immagini della nuova Grande Panda, primogenita della nuova famiglia ispirata alla Panda degli anni '80. È il primo modello di una nuova gamma globale basata su una piattaforma multi-energy. Disegnata nel Centro Stile Fiat di Torino, sarà prodotta in Serbia. La presentazione sarà l'11 luglio a Torino nell'evento per i 125 anni di Fiat, uno dei brand di Stellantis. Con questo nuovo modello - sottolinea una nota - inizia il passaggio del marchio Fiat da una produzione locale a una offerta globale sviluppata da una piattaforma comune. La Grande Panda - veicolo del segmento B sotto i 4 metri di lunghezza, cinque posti - sarà prodotta in Serbia e arriverà prima in Europa, Medio Oriente e Africa. Sarà disponibile nelle versioni elettrica e ibrida.

«Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di Fiat è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di Fiat incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, Fiat avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese, è una vera Fiat» commenta Olivier Francois, ceo di Fiat e responsabile marketing globale di Stellantis.