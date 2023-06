Stellantis, Free2Move espande presenza europea anche in Grecia. Accordo con Syngelidis Automotive

TORINO - Free2Move del Gruppo Stellantis ha siglato una partnership strategica con Syngelidis Automotive, il principale importatore di marchi Stellantis nell’area, per l’espansione nel mercato greco. Come spiegato in una nota, la collaborazione mira a introdurre una serie di servizi di mobilità innovativi, che miglioreranno le opzioni di trasporto per privati e aziende in tutta la Grecia. Nell’ambito dell’accordo, Free2move sfrutterà la propria esperienza nel settore della mobilità per offrire una gamma completa di servizi, inizialmente incentrati sul noleggio di auto a breve, medio e lungo termine. ‘”Siamo lieti di espandere la nostra presenza europea in Grecia in collaborazione con Syngelidis Automotive”, ha dichiarato Brigitte Courtehoux, ceo di Free2move.

“Unendo le forze, possiamo fornire al mercato greco una gamma di servizi di mobilità all’avanguardia che privilegiano la convenienza, la flessibilità e l’accessibilità. La nostra attenzione iniziale per il noleggio di auto è solo un punto di partenza, nel prossimo futuro abbiamo infatti in programma di espandere la nostra offerta per includere anche servizi di car-sharing e di abbonamento auto. Il nostro successo dimostra che stiamo soddisfacendo in modo sostenibile le diverse esigenze di mobilità dei nostri clienti in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di continuare a crescere e di contribuire a plasmare il futuro della mobilità sostenibile, ha aggiunto.