Stellantis in borsa, Elkann e Tavares suonano campanella. Cerimonia di quotazione sui listini di Milano e Parigi

MILANO - Cerimonia di quotazione per Stellantis, che debutta oggi in Borsa a Milano e Parigi e che domani bisserà a New York. Il presidente del gruppo nato dalla fusione tra Psa e Fca, John Elkann, e l’amministratore delegato, Carlos Tavares, suonano la campanella che segna l’avvio delle contrattazioni sui due listini del titolo del quarto produttore mondiale di auto, in un evento virtuale al quale hanno preso parte anche l’ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, e quello di Euronext, Stephane Boujnah.