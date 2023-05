Stellantis investe nell’australiana Alliance Nickel. Per la fornitura di solfato di cobalto e nichel per batterie

TORINO - Stellantis investe in Alliance Nickel per la fornitura di solfato di cobalto e nichel per batterie. L’accordo vincolante prevede la fornitura di 170.000 tonnellate di solfato di nichel e di 12.000 tonnellate di solfato di cobalto per un periodo iniziale di cinque anni. L’intesa rappresenta circa il 40% della produzione annuale prevista del NiWest Nickel-Cobalt Project in Australia occidentale. Il prezzo del solfato di nichel e di cobalto è legato all’indice dei prezzi. Stellantis ha accettato, inoltre, di acquistare 9,2 milioni di euro (15 milioni di dollari australiani) di nuove azioni di Alliance Nickel, ottenendo così una partecipazione dell’11,5% e il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione Alliance.

«Gli impegni stabiliti da Dare Forward 2030 e il nostro ruolo di leadership nella decarbonizzazione si basano sulla garanzia della fornitura di materiali chiave per i nostri veicoli elettrici. La partnership con Alliance Nickel è un elemento essenziale del nostro piano volto a fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile in tutto il mondo», commenta Carlos Tavares, ceo di Stellantis. «Gli accordi vincolanti con Stellantis, uno dei principali e più innovativi produttori di veicoli al mondo, rappresentano una chiave di volta per il futuro di Alliance. Rafforzano la nostra strategia di sviluppo per il NiWest Nickel-Cobalt Project, aprono nuove e importanti opzioni di finanziamento e consolidano l’intesa con un cliente e un investitore di primo livello», afferma Paul Kopejtka, Managing Director e ceo di Alliance. che auspica «una proficua collaborazione con Stellantis».