Stellantis investirà 30 mld entro 2025 in elettrificazione. La terza Gigafactory del Gruppo sarà a Termoli

TORINO - Stellantis in occasione dell’ev day 2021 annuncia piani per «investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software mantenendo un’efficienza esemplare per il comparto automotive, inparticolare con un’efficienza degli investimenti del 30% superiore rispetto alla media del settore». «Dopo Francia e Germania abbiamo trovato un accordo con il governo italiano per realizzare a Termoli la nostra terza gigafactory’ per la produzione di batterie per veicoli elettrici in Europa. Lo ha annunciato Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in occasione dell’Ev day 2021 della casa automobilistica. Come annunciato durante l’ev day, il fabbisogno di batterie e componenti per ev di Stellantis sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque gigafactory in Europa e in Nord America e l’allocazione del terzo sito europeo in Italia, dopo quelli in Francia e Germania.

«È la conferma dell’impegno di Stellantis in Italia e della volontà dell’azienda di continuare ad investire sul suo sistema produttivo», ha sottolineato un portavoce della società, spiegando che l’identificazione dell’impianto powertrain di Termoli «rappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso di Stellantis verso la completa transizione energetica, sulla scia di quanto annunciato per Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania». Stellantis sta lavorando «con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani,» con l’obiettivo di «garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del gruppo». Il piano «sarà divulgato e comunicato con un approccio graduale e al momento opportuno».

Inoltre Stellantis intende rispondere alle esigenze delle diverse fasce di clienti supportando lo sviluppo di reti di ricarica rapida in tutta Europa, fondate su un Memorandum d’Intesa (MOU) siglato tra Free2Move eSolutions ed Engie EPS. L’intenzione è quella di replicare il modello di business di Free2Move eSolutions per il mercato nordamericano. Specificando che per le auto elettrificate sarà offerta una gamma completa di soluzioni per clienti privati, aziende eflotte dirette a semplificare la gestione dei veicoli agli acquirenti. Le proposte comprenderanno offerte di ricarica intelligente per l’uso quotidiano basate su fonti di energia sostenibili, che sfrutteranno le partnership esistenti perampliare le opzioni di ricarica e accelerare l’uso delle smart grid.