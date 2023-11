Stellantis, Knight: «Meno di 700 mln peso su utile operativo scioperi in Nord America. Interruzioni, impatto per 3 mld»

Il peso degli scioperi in Nord America fino alla fine di ottobre sull’utile operativo è stimato da Stellantis ‘in meno di 700 milioni di eurò. Lo ha affermato Natalie Knight, direttore finanziario di Stellantis, quando la società valuta che ‘le interruzioni del lavoro hanno influito negativamente sui ricavi netti per circa 3 miliardi di euro, rispetto alla produzione pianificata, fino ad ottobrè, rimarcando che è stato ‘raggiunto un accordo provvisorio sia con Uaw che con Unifor’, ovvero i sindacati dei lavoratori negli Stati Uniti e in Canada. «Il costo dello sciopero è inferiore a 750 milioni di euro (circa 800 milioni di dollari) di utile operativo, prima delle imposte. Il periodo temporale è l’intero periodo dello scioperò, ha specificato Knight.

Secondo quanto emerso, l’impatto sui conti di Stellantis dallo sciopero in Nord America (Stati Uniti e Canada) è inferiore a quello delle altre 2 big di Detroit (Gm e Ford). Ford ha parlato di un impatto negativo di 1,3 miliardi di dollari, mentre Gm ha indicato un impatto sull’Ebit di 800 milioni di dollari fino al 24 ottobre (quando sono stati presentati i conti trimestrali) e di un esborso settimanale di 200 milioni di dollari, con l’accordo con i sindacati raggiunto una settimana dopo i conti. «Alla luce dei risultati del terzo trimestre 2023 ‘guardiamo con fiducia al quarto trimestre e confermiamo la guidance per il 2023, molto concentrati sulle vendite e la redditività». Ha proseguito Natalie Knight, responsabile finanziario di Stellantis. La previsione è di un margine sull’utile operativo rettificato a doppia cifra e un free cash flow delle attività industriali positivo.