Stellantis, +6,5% le vendite a settembre in Italia, -20,8% da inizio anno. Con Tonale da gennaio a settembre Alfa a +10,3%

TORINO - Il gruppo Stellantis, nel mese di settembre 2022, ha registrato 35.527 immatricolazioni in Italia, in crescita del 6,5% rispetto alle 33.368 unità dello stesso mese del 2021. La quota di mercato del gruppo a settembre 2022 si è attestata al 32%, in leggero aumento dal 31,7% di settembre di un anno fa. Nel periodo gennaio-settembre 2022, le immatricolazioni di Stellantis in Italia sono state 353.360, in calo del 20,8% dalle 446.013 unità dello stesso periodo del 2021. La quota di mercato dei primi 9 mesi del 2022 è pari al 36,2%, in calo dal 38,3% di un anno fa.

Guardando i singoli marchi del gruppo stellantis, a settembre 2022, alfa Romeo ha registrato 1.564 immatricolazioni, con una crescita del 65,85% grazie all’effetto Tonale (quota salita all’1,41%), Jeep ha visto invece un calo del 41,68% a 2.896 unità (quota scesa al 2,61%), Citroen/Ds +34,39% a 5.279 unità (quota salita al 4,76%), Fiat +8,21% a 14.268 unità (quota al 12,86% e primo marchio in Italia), Lancia +25,74% a 3.703 unità (quota al 3,34%), Opel +13,02% a 3.715 unità (quota al 3,35%) e Peugeot -0,29% a 4.102 unità (quota al 3,7%). Nel periodo gennaio-settembre 2022, Alfa Romeo segna un +10,3% a 9.508 unità, Jeep -28,18% a 37.243 unità, Citroen/Ds -17% a 47.604 unità, Fiat -21,8% a 138.954 unità, Lancia -11,72% a 31.117 unità, Opel -22,38% a 35.313 unità e Peugeot -23,12% a 53.621 unità.