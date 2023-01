Stellantis leader in Italia per veicoli a basse emissioni. Tutti del gruppo e made in Italy i modelli con “la spina” più venduti

TORINO - Stellantis rafforza nel 2022 la leadership nelle vendite dei veicoli Lev, quelli a basse emissioni con la spina, con una quota del 32.4%, in crescita di 1,6 punti percentuali (vetture più veicoli commerciali leggeri). Nei veicoli commerciali elettrici, Stellantis è leader con una quota del 48,2%, in crescita di 21 punti percentuali rispetto al 2021, con Fiat e Opel ai primi due posti del mercato. Tutte targate Stellantis e tutte «made in Italy» le vetture più vendute in Italia tra i Lev: al primo posto Jeep Compass 4xe, seguita da Renegade 4xe e Nuova 500 elettrica. Quest’ultima è leader assoluta nel mercato puramente elettrico. «È un risultatoche abbiamo raggiunto grazie al nostro impegno strategico per l’elettrificazione che si basa su un investimento di oltre 30 miliardi di euro a livello globale che sarà completato entro il 2025» commenta Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia. «Abbiamo la responsabilità, come leader di mercato, di accompagnare gli Italiani nella transizione verso la mobilità elettrificata. Sappiamo come farlo: nel 2023 continuerà la strategia di elettrificazione del Gruppo che prevede per ogni nuovo modello il lancio di motorizzazioni alternative, sia 100% elettriche sia plug-In hybrid, e che rappresenta un percorso di crescita verso la completa elettrificazione».

Tra le vetture full electric Bev, la stella assoluta - sottolinea Stellantis - è la Fiat Nuova 500, prodotta a Mirafiori. Il 2022 ha confermato la leadership dell’icona del brand Fiat, saldamente al primo posto in Italia con circa 6.300 immatricolazioni. Dall’esordio, in soli due anni, la Nuova 500 è stata scelta da oltre 100.000 clienti in Europa. Il 2022 ha ribadito inoltre - spiega Stellantis - il successo di Jeep e della sua tecnologia 4xe Plug-In Hybrid. Successo che porta la firma dei suv Made in Italy Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute nei rispettivi segmenti, e dell’icona Wrangler 4xe. Compass, in particolar modo, è la numero uno del mercato e nel segmento C-Suv primeggia con una quota del 23%. Renegade seconda nel mercato auto Lev, domina nel segmento B-SUV, con il 52%. Il 2023 sarà un anno molto importante per il processo di elettrificazione di Peugeot perché il 100% dei modelli sarà elettrificato. Nel mercato dell’elettrico puro, nel segmento B-Sedan Peugeot ha conquistato il primato con la e-208, 100% elettrica. Anche il suv compatto Peugeot e-2008, 100% elettrico, ha raggiunto la prima posizione del suo segmento.