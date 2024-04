Stellantis, Mele: «Su 500 elettrica raggiungeremo obiettivi ambiziosi. Il calo del mercato cinese pesa su vendite Maserati»

"Siamo convinti della potenzialità di raggiungere target ambiziosi a Mirafiori della 500 elettrica portandola a numeri a tre cifre per il gioiello che è e che ha dimostrato nei suoi 18 anni di storia recente (circa 3 milioni di unità prodotte)". Lo ha detto Davide Mele, deputy chief operating officer Enlarged Europe di Stellantis nell'incontro al Mimit su Mirafiori. "Nel recente passato ne ha già mostrato il potenziale, con una velocita' massima di 430 vetture al giorno su due turni con un impiego di 1200 addetti, equivalente ad un potenziale di circa 100k all'anno- La 500 è il gioiello di casa Fiat, sia a livello nazionale sia internazionale e anche in relazione alla futura conclusione produttiva della vettura a motore termico. Un gioiello che sarà sempre legato alla città di Torino che è, e sarà la Casa della 500".

"Dobbiamo avere molto chiara la regola - ha spiegato Mele - che la produzione è strettamente correlata alla domanda di mercato e quindi se vogliamo puntare a determinati obiettivi dobbiamo tenere in grande considerazione non solo il produttore, ma anche il cliente. In base alla domanda dei clienti, noi produciamo le auto e non il contrario. Ecco perché è fondamentale stimolare la domanda con auto a prezzi accessibili. L'accessibilità è il risultato congiunto degli incentivi alla domanda da un lato e degli sforzi congiunti di Stellantis, dei suoi fornitori e delle politiche industriali del governo e delle Regioni focalizzate a permettere ai fattori abilitanti citati in precedenza di raggiungere i livelli di competitività dei costi necessari ai clienti per acquistare le nostre auto, fornendo così attività e posti di lavoro ai nostri stabilimenti e a quelli dei nostri fornitori".

"Il calo del mercato cinese, che rappresenta uno dei mercati principali del marchio Maserati con il 21% delle vendite globali, ha influito notevolmente sul marchio del Tridente. L'obiettivo è di recuperare con le vetture GranTurismo e GranCabrio del programma elettrico Folgore". Ha proseguito Mele, deputy chief operating officer Enlarged Europe di Stellantis nell'incontro al Mimit su Mirafiori. "La prima - ha spiegato Mele - è già disponibile e ordinabile in Italia e anche in altri mercati Eu. Maserati GranCabrio Folgore verrà invece lanciata entro la prima metà dell'anno in corso. Due modelli prodotti a Mirafiori su cui contiamo vendite in rialzo nel corso dell'anno. Il percorso verso l'elettrificazione proseguirà con la nuova generazione di Quattroporte Bev nel 2028 con un prodotto completamente nuovo. Non più una berlina tradizionale, grande e lussuosa ma un'auto rivoluzionaria che reinterpretasse il concetto del lusso. Non mi nascondo dietro al fatto che la produzione di quest'ultima è stata posticipata ma abbiamo studiato a fondo il processo di crescita ed evoluzione del mercato con il consumatore al centro e ci siamo resi conto che il mercato auto cambia in fretta e radicalmente. Abbiamo assistito al boom di Suv e crossover e al ridimensionamento delle berline. Alla luce di questo, ci siamo resi conto che dovevamo prenderci più tempo per rivoluzionare il progetto. Comunque, tutti i modelli attualmente in produzione e quelli futuri sono e saranno 100% disegnati, sviluppati e prodotti in Italia. E Mirafiori sarà tra i plant protagonisti di queste produzioni".