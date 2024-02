Stellantis, nel 2024 saranno lanciati altri 18 modelli Bev. La gamma salirà ad un totale di 48

Per sostenere la crescita complessiva del mercato e la spinta all’elettrificazione in Nord America, nel 2024 Stellantis lancera altri 18 BEV, per un totale di 48 modelli disponibili entro la fine del 2024. Il prezzo della nuova Citroen e-C3 parte da 23.300 euro ed e l’EV del segmento B prodotto in Europa con il prezzo piu competitivo. Inoltre, Jeep Avenger, premiata come European Car of the Year 2023, continua a ottenere i massimi riconoscimenti. Con la Peugeot E-3008 Stellantis ha lanciato la prima delle quattro nuove piattaforme incentrate sui BEV, la piattaforma STLA Medium, caratterizzata dalla migliore autonomia della categoria, fino a 700 chilometri (435 miglia). La seconda piattaforma, STLA Large, il cui lancio e previsto nel 2024, avra un’autonomia di 800 chilometri (500 miglia) e sara equipaggiata per superare le aspettative dei clienti. STLA Large e una piattaforma altamente flessibile.

Nata per i BEV e in grado di adottare diversi sistemi di propulsione, inclusi quelli ibridi e a combustione interna, servira come base per i prossimi veicoli globali dei segmenti D ed E. Stellantis si e assicurata l’approvvigionamento di materie prime fino al 2027 e ha sottoscritto un accordo con CATL per la fornitura di celle e moduli per batterie LFP, ampliando ulteriormente il proprio portfolio di chimiche per batterie. Inoltre, Stellantis e Ample hanno avviato una partnership relativa alle tecnologie di scambio dei moduli batterie per fornire batterie EV completamente cariche in meno di cinque minuti. Stellantis si e unita a Symbio e agli altri azionisti per inaugurare SymphonHy, la prima gigafactory in Francia e il piu grande sito integrato d’Europa per la produzione di celle a combustibile a idrogeno.

Inoltre, l’Azienda sta adottando su piu fronti una strategia dedicata ai semiconduttori per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e favorire l’innovazione. A partire dal 2026 SiliconAuto, la joint venture al 50% con Foxconn, produrra chip su misura per le piattaforme di veicoli dell’industria automotive di ultima generazione. Nel 2023, Stellantis Ventures ha investito in sei nuove startup e ha firmato 49 contratti commerciali con nuove aziende emergenti.