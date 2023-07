Stellantis non vende Maserati. Tavares: «La UE ha aperto ai cinesi, ora bisogna combattere»

«Non ho molto da dire all’Unione Europea, ho detto molto negli anni scorsi e non sono stato ascoltato. Ma ora, con le prime auto cinesi in vendita, il dogmatismo si scontra con la realtà. L’Unione Europea è diventata nervosa perché vorrebbe proteggere la produzione interna. Non c’è niente più da dire: dobbiamo solo lottare». Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. «Alcuni dei nostri competitor saranno messi in difficoltà, ma Stellantis - ha spiegato - è in buona posizione per vincere la competizione. La nostra posizione è molto forte, siamo i più redditizi, la nostra liquidità è forte, abbiamo la capacità per affrontare la sfida. È meglio mettere le nostre energie per combattere che consumare energie in attività di lobbying su persone che non ci vogliono ascoltare».

Tavares ha aggiunto che nei prossimi anni «sarà dura per quanto deciso dal Parlamento Ue ma noi affrontiamo la realtà e siamo pronti alla battaglia. Conosciamo le regole e all’interno di quelle regole, noi gareggeremo». Tavares ha detto che lavorerà quindi con il suo team e con i ministri dei singoli Paesi, con il ministro Urso in Italia, con Le Maire in Francia, per fare prodotti accessibili e competitivi. «Non abbiamo nessuna intenzione di quotare la Maserati perché riteniamo che ci siano opportunità di business per fare crescere i suoi ricavi netti e la redditività». Lo ha detto il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, che ha escluso il progetto di portare la casa del Tridente in Borsa come entità autonoma. «Lo faremo noi stessi a beneficio dei nostri azionisti. Non c’è una ipotesi di spin off sul tavolo». Procede, invece, come previsto dall’accordo per la fusione, il piano per lo spin off di Comau. «Valuteremo entro l’anno quale sia il momento giusto. I risultati migliorano ogni giorno, merito dei dipendenti e del team».