Stellantis, nuovo veicolo commerciale con Toyota. Sarà prodotto ad Atessa ed anche in Polonia ed avrà anche versione elettrica

TORINO - Sarà prodotto anche in Italia nello stabilimento di Atessa (Chieti) il nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni di Stellantis e Toyota Motor Europe (Tme) per il mercato europeo. Il nuovo modello - con cui le due società ampliano la loro partnership - disporrà anche di una versione elettrica a batteria sarà prodotto da Stellantis anche Gliwice (Polonia). Pianificato per la metà del 2024 segna il debutto di Tme nel segmento dei veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni. «L’eccellenza operativa - commenta il ceo di Stellantis, Carlos Tavares - è riconosciuta per definizione in questo accordo allargato. Grazie a questo terzo grande impegno, Stellantis dimostra ancora una volta la sua competenza nel segmento dei veicoli commerciali e nello sviluppo della tecnologia elettrica a batteria creata per rispondere a una gamma completa di esigenze.

Questo accordo rafforza la nostra leadership nell’EU30 nei segmenti dei veicoli commerciali leggeri e a basse emissioni e ci consente di avvicinarci alla realizzazione dell’obiettivo del piano Dare Forward 2030 di diventare il leader incontrastato nel mercato degli Lcv a livello mondiale, in termini di tecnologia, produzione, quote di mercato e redditività». «Siamo lieti di ampliare questa partnership di successo con l’introduzione di un nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni, che rappresenta un’aggiunta importante e va a completare la gamma dei veicoli commerciali a disposizione dei clienti Toyota nel mercato europeo», aggiunge Matt Harrison, presidente e ceo di Toyota Motor Europe.