Stellantis, prime Fiat 500e pronte per gli Usa: arriveranno entro fine marzo

Le prime Fiat 500e destinate agli Stati Uniti hanno lasciato questa settimana la fabbrica di Mirafiori. Le vetture - la versione elettrica della 500 - sono state tutte vendute in meno di una settimana dal lancio e arriveranno dall’altra parte dell’Atlantico entro la fine del primo trimestre: saranno le prime auto elettriche vendute in Nordamerica da Stellantis. «Siamo elettrizzati all’idea che le Fiat 500e abbiano iniziato ufficialmente il loro viaggio per raggiungere il Nordamerica», ha commentato Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e global Chief Marketing officer (Cmo) di Stellantis. A Wall Street, il titolo di Stellantis guadagna oggi lo 0,4%.